Video Haber 15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması...

15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması...

15 Temmuz'da FETÖ'cü hain darbe girişimi böyle durduruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması...
15.07.2021 | 12:14

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İşte 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hain darbe girişiminde yaşananlar ve hainlerin hesaba katmadığı o kahramanlarımızın gecenin seyrini değiştirdiği anlar...

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