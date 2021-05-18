Video Haber 1.5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı

1.5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı

1.5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı
18.05.2021 | 10:46

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Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat ortaklığı ile Suriye açıklarında 1.5 ton toz esrar ele geçirildi. Operasyonla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Dün yaptığımız Onur Operasyonu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti. Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." dedi. Öte yandan uyuşturucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İçişleri Bakanlığı operasyonun görüntülerini de yayınladı.

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