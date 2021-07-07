'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video

15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da desteklenen film, 15 Temmuz 2021'de vizyonda olacak. İşte merakla beklenen o fragman...