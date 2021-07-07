Video Haber '15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video

'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video

'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video
07.07.2021 | 01:38

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15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü mensuplarının kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da desteklenen film, 15 Temmuz 2021'de vizyonda olacak. İşte merakla beklenen o fragman...

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