Video Haber 17 Aralık darbesinin 11. yılı! O gün neler yaşandı? | Video
17 Aralık darbesinin 11. yılı! O gün neler yaşandı? | Video

17 Aralık darbesinin 11. yılı! O gün neler yaşandı? | Video

17.12.2024 | 13:32

Türkiye, bundan tam 11 yıl önce, 17 Aralık 2013 sabahına bir darbe operasyonuyla uyandı. FETÖ'cü polis ve savcıların önceden haberdar olduğu yolsuzluk kılıflı bir operasyonla hükümeti devirmeye yönelik bir girişim başlatıldı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet, halkın desteğiyle bu kumpası boşa çıkardı. SABAH, yayımladığı cesur manşetlerle FETÖ'nün sinsi planlarını deşifre ederek Türkiye'nin demokrasi ve adalet mücadelesinde öncü bir rol üstlendi.

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