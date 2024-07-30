Video Haber 17 ilde uyuşturucuya karşı “Narkoçelik-29” operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklandı | Video
17 ilde uyuşturucuya karşı “Narkoçelik-29” operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklandı | Video

17 ilde uyuşturucuya karşı “Narkoçelik-29” operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklandı | Video

30.07.2024 | 08:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 45’i tutuklanırken 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-29" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45'i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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