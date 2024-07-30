17 ilde uyuşturucuya karşı “Narkoçelik-29” operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 45’i tutuklanırken 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
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