17 yıl sonra bir ilk! A Haber adım adım takip etti: İşte Başkan Erdoğan bir günü | Video

A Haber 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. A Haber Ankara ekibinden Rüya Akkuş ve Şükrü Can Çankaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bir gününü takip etti. İşte Başkan Erdoğan'ın bir gününde yaşananlar...