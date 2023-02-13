178. saatte Hivay’ın mucize kurtuluşu: İlk isteği yüzleri gülümsetti! | Video
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adıyaman’daki enkazın altından 178. saatte mucizevi bir şekilde minik Hivay’ın kurtuluşu sonrasında sağlık personeliyle konuşmasının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Küçük Hivay’in ilk isteği yüzleri gülümsetirken Bakan Koca ise “178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var” açıklamasında bulundu.
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