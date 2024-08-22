Video Haber 18 ilde yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alındı, 1 ton 521 kg uyuşturucu ele geçirildi
18 ilde yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alındı, 1 ton 521 kg uyuşturucu ele geçirildi

18 ilde yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alındı, 1 ton 521 kg uyuşturucu ele geçirildi

22.08.2024 | 08:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kg uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 63 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 46’sı tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-33" operasyonlarında; 1 ton 521 kg uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 63 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 46'sının tutuklandığını belirterek 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.


"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sokaklarımızdan bunları temizlemeye kararlıyız", diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca Narkoçelik-33 operasyonları düzenlendi.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 1 ton 163 kg esrar, 8 milyon 663 bin 938 adet kök kenevir, 1 milyon 193 bin 600 adet kök skunk ele geçirildi. 10 zehir taciri yakalandı. 10'u da tutuklandı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca; 28 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; 12 kg metamfetamin, 14 kg skunk, 1.172 adet kök kenevir, 118 adet kök skunk, 20 kg sihirli mantar ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. 7'si de tutuklandı.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca; 171 kg esrar, 8 bin 984 adet kök kenevir ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca; 23 kg bonzai ele geçirildi. 8 zehir taciri yakalandı. 8'i de tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca; 1 milyon 431 bin 308 adet kök keneviri ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. İşlemleri devam ediyor.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca; 24 kg esrar, 10 kg skunk ve 1.255 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca; 3,5 kg esrar, 368 adet kök kenevir ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 4'ü de tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca; 289 bin 200 adet kök kenevir ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca; 3 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca; 6,5 kg esrar, 521 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca; 2 bin 784 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 3'ü de tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; 3 kg esrar, bin 60 adet uyuşturucu hap, bin 772 adet kök kenevir ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı. 3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; 5 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakaladı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca; 24 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 1'i tutuklandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; 344 bin 650 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Batman İl Jandarma Komutanlığınca; 7 kg metamfetamin, 3 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 2'si de tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca; 1,5 kg bonzai ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 3'ü de tutuklandı.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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