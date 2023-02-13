Video Haber 182'inci saat sonra Hatay'da bir mucize daha | Video
182'inci saat sonra Hatay'da bir mucize daha | Video

182'inci saat sonra Hatay'da bir mucize daha | Video

13.02.2023 | 18:22

Deprem  bölgesinde görev yapan  arama kurtarma ekiplerinden, birbiri ardına güzel haberler gelmeye devam ediyor.Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler, feleketin  ardından geçen 182 saatde, enkaz altında kalan Kaan isimli gence ulaştı. Kaan'a ulaşan ve ilk müdahaleyi yapan ekipler, gencin ayağını sıkıştığı yerden çıkartmaya uğraşıyor.

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