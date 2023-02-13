182'inci saat sonra Hatay'da bir mucize daha | Video
Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinden, birbiri ardına güzel haberler gelmeye devam ediyor.Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler, feleketin ardından geçen 182 saatde, enkaz altında kalan Kaan isimli gence ulaştı. Kaan'a ulaşan ve ilk müdahaleyi yapan ekipler, gencin ayağını sıkıştığı yerden çıkartmaya uğraşıyor.
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