19 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 19 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...