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OTOMATİK OYNAT
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İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi | Video 06.01.2023 | 00:21
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19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 05.01.2023 | 23:33
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Kayseri’de narkotik operasyonlarında 12 zehir taciri yakalandı | Video 05.01.2023 | 21:46
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Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 16 yaralı | Video 05.01.2023 | 20:37
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Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 20:02
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O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım" | Video 05.01.2023 | 17:08
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi 6. tura kaldı | Video 05.01.2023 | 00:10
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Sakarya’da sis etkili oluyor | Video 04.01.2023 | 21:28
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Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedi bulundu | Video 04.01.2023 | 21:15
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HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi | Video 04.01.2023 | 21:01
Osmaniye’de, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 5 gün hapis cezası bulunan E.D. (20), jandarma ekiplerince saklandığı evdeki çekyatın altında yakalandı.