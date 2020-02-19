19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video
Meteoroloji'den yeni haftaya ilişkin son dakika hava durumu haberleri geliyor. MGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Şubat ayı boyunca etkisini sürdüren soğuk havalar yeni haftada da devam edecek. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 18 Şubat Salı gününden itibaren yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Haftanın Perşembe gününden itibaren yurdun Batı kesimleri Orta Akdeniz üzerinden gelen İstanbul'u da kapsayan yeni bir yağışın etkisine girecek. Cuma günü ise yurdun büyük bir bölümü Marmara, Ege, Akdeniz'in tamamı, İç Anadolu'da da yağışlar devam edecek.
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