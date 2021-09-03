1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye bloğu geldi | Video

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye bloğu Çanakkale’ye ulaştı. Bin 500 metrekarelik aydınlatılmış Türk Bayrağı taşıyan son tabliye bloğu 1 Eylül Çarşamba günü Gelibolu’daki Sütlüce şantiyesine ulaştı.