Video Haber 2 çocuğun 4 milyon TL değerindeki altın dolu çantayı çalma anları kamerada | Video
2 çocuğun 4 milyon TL değerindeki altın dolu çantayı çalma anları kamerada | Video

2 çocuğun 4 milyon TL değerindeki altın dolu çantayı çalma anları kamerada | Video

01.04.2023 | 20:41

İstanbul Sultangazi'de bir kuyumcuda yaşları 8 ile 12 arasında olan 2 çocuk, yaklaşık 4 milyon TL değerind altın bulunan çantayı çaldı. Olayın ardından hayatının şokunu yaşayan mağdur adam, 1"0 saniye geçmeden yanıma baktım çantam yanımda yoktu" dedi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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