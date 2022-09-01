20 bin öğretmenin atama töreni gerçekleşti. Salonda sevinç gözyaşları | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boykot çağrısına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Eğitimi ve öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmak doğru bir yaklaşım değil. Türkiye dair hiçbir projesi olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir." ifadelerini kullandı