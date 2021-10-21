Video Haber 20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video

21.10.2021 | 01:40

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 20 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." dedi. İşte Türkiye'deki güncel vaka ve vefat sayıları...

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