20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
01:15
00:25
03:31
Avrupa’da enerjiyle birlikte sıkıntının boyutu büyüyor! | Video 20.10.2021 | 18:40
02:51
02:35
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video 20.10.2021 | 18:23
10:46
TÜSİAD'ın "Vesayetli Yıllar" özlemi | Video 20.10.2021 | 16:33
00:50
Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
00:57
Terör finansmanlarına ağır darbe 80 kişi tutuklandı | Video 20.10.2021 | 15:21
03:36
Engin Ardıç | Uzaylı Orhan 20.10.2021 | 15:29
20:21
01:05
Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü | Video 20.10.2021 | 14:34
04:21
03:58
Başkan Erdoğan, Nijerya’da resmi törenle karşılandı | Video 20.10.2021 | 14:14
00:37
02:45
Zeytin Dalı'ndan kaçmışlardı! Sözde komutan ve örgüt üyeleri yakalandı 20.10.2021 | 14:09
02:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'da toplanıyor 20.10.2021 | 13:34
06:16
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da resmi törenle karşılandı 20.10.2021 | 13:19
06:21
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem! 20.10.2021 | 12:19
02:02
Mehmet Barlas | Artık Afrika’da varız 20.10.2021 | 11:55
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 20 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." dedi. İşte Türkiye'deki güncel vaka ve vefat sayıları...