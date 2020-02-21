200 araç birbirine girdi: 2 ölü 70 yaralı | Video
Yoğun kar yağışı trafik kazasını beraberinde getirdi, 200 araç birbirine girdi. Kanada'nın Montreal kentinde kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. En az 200 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin yaralandığı bildirildi.
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