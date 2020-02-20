Video Haber 20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video

20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video

20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video
20.02.2020 | 10:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde soğuk ve yağışlı havalar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca evden çıkmaya hazırlanan vatandaşlar ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan MGM, Cumartesi gününe dikkat çekerek pek çok ilde kar yağışlarının görüleceğini belirtti.

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