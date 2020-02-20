20.02.2020 hava durumu...Sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak? | Video

Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini sürdürürken sabah saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde soğuk ve yağışlı havalar etkisini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan MGM, Cumartesi gününe dikkat çekerek pek çok ilde kar yağışlarının görüleceğini belirtti.