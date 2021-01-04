2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video

Türkiye 2020 yılı Mart ayından sonra ortaya çıkan virüs salgınının etkilerini gidermek için birçok tedbiri devreye soktu. Alınan hızlı ve etkin tedbirler ve desteklerle Türkiye 2020 yılını en az hasarla atlatan ekonomilerin başında geldi. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem 2020 yılında dört çeyrekte yaşananları özetledi, yorumladı…