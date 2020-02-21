21.02.2020 Hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video
Son değerlendirmelerde Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş, Giresun bölge ve çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların genel olarak yer yer gök gürültülü sağanak olarak gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta yurdun neredeyse her bir kesiminde kar yağışı gözlemlenirken şuan için Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Yurt genelinde bu hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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