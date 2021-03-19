22 yıl hapisle aranıyordu Gebze’de yakalandı | Video
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İşlemiş olduğu hırsızlık suçundan, 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.Ö, Kocaeli Polisi tarafından Gebze İlçesinde yakalandı.