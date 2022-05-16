Video Haber 23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video
23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video

23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video

16.05.2022 | 21:07

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