25 bin TL’lik vana çalan hırsızlar kamerada | Video

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Tekirdağ’da bir iş yerinden 300 adet radyatör vanası ve 230 adet kombi vanası çalan iki şahıs, yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.