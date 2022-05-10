Video Haber 25 bin TL’lik vana çalan hırsızlar kamerada | Video
25 bin TL’lik vana çalan hırsızlar kamerada | Video

25 bin TL’lik vana çalan hırsızlar kamerada | Video

10.05.2022 | 21:04

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Tekirdağ’da bir iş yerinden 300 adet radyatör vanası ve 230 adet kombi vanası çalan iki şahıs, yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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