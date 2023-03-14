2.5 Milyon TL değerinde döviz gasp eden 2 kişi tutuklandı.. Paralar hala kayıp | Video

Şırnak'ın Cizre ilçesinde döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2.5 milyon TL değerindeki dövizini çalarak kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 3 kişiden 2´si tutuklanırken çalınan paralar ise henüz bulunamadı.