2.5 Milyon TL değerinde döviz gasp eden 2 kişi tutuklandı.. Paralar hala kayıp | Video
Şırnak'ın Cizre ilçesinde döviz bürosu işletmecisinin poşette taşıdığı 2.5 milyon TL değerindeki dövizini çalarak kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 3 kişiden 2´si tutuklanırken çalınan paralar ise henüz bulunamadı.
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