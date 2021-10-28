29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı! DEAŞ'lı teröristlere operasyon: 28 gözaltı | Video

Ankara'da terör örgütü DEAŞ’in çatışma bölgelerindeki teröristleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım Atatürk ü anma etkinliklerinde eylem yapabileceklerini değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda yabancı uyruklu 28 şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 33 yabancı uyruklu kişiyi belirledi. Harekete geçen ekipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde eylem yapabileceklerini değerlendirdikleri şüphelilere yönelik düzenledikleri eşzamanlı operasyonla 28 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.