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3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgası firarisi saklandığı samanlıkta yakalandı

3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgası firarisi saklandığı samanlıkta yakalandı

12.02.2024 | 17:51

Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.

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