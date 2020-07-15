Son dakika: 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldürdü! Vahşetin görüntüleri kan dondurdu | Video

Son dakika haberi... 3 kediyi çamaşır makinesine atarak vahşice öldüren öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı! Videoda; Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da okşayarak kandırdığı 3 sevimli kediyi çamaşır makinesine atan gencin, çalıştırdığı makinenin içinde hayvanların can çekişerek ölmesini izlediği görülüyor. Cani ruhlu sapık genç için açılan davada 36 ay hapis cezası talebi ile yargılandığı ve davanın henüz sonuçlanmadığı belirtildi.