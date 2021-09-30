30 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 30 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." diyerek vatandaşları uyardı. İşte koronavirüs tablosunda son durum...