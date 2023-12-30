37 ilde DEAŞ'a yönelik “Kahramanlar-38” Operasyonu: 189 şahıs yakalandı | Video 30.12.2023 | 08:52 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-38” Operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 37 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-38" operasyonları kapsamında; Adıyaman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 27 şahıs yakalandı. Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı. Bingöl'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı. Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı. Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı. Erzurum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.Isparta'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şahıs yakalandı. İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı. Karabük'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı. Kastamonu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı. Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Kütahya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Mardin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı. Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Siirt'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı. Tokat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı. Van'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahıs yakalandı.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."