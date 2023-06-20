37 ilde TikTok operasyonu! Ünlü fenomenler gözaltında: 1,2 milyarlık vurgun yapmışlar | Video
Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta 1,2 milyar TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 37 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda aralarında ünlü fenomenlerin de olduğu 120 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyon kapsamında 4 binden fazla banka hesabının incelendiğini belirtti.
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