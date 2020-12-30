Video Haber 38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video

38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video

38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video
30.12.2020 | 00:02

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Ankara'dan yola çıkan 38 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde Şanlıurfa’ya geldi.

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