4 farklı suçtan, 17 yılla aranan hükümlü yakalandı

İşlemiş olduğu 4 farklı suçtan, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan S.Ş.(29), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.