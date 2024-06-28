Video Haber 4 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı | Video
4 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı | Video

4 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı | Video

28.06.2024 | 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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