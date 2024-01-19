4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 tutuklama | Video
Osmaniye merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
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