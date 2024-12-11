Video Haber 4 ilde "Siberağ-11" operasyonu | Video
4 ilde

4 ilde "Siberağ-11" operasyonu | Video

11.12.2024 | 08:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'da jandarma tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-11" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 46 şüpheli yakalanırken 30'u tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşları dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

4 ilde Siberağ-11 operasyonu | Video 00:44
4 ilde "Siberağ-11" operasyonu | Video 11.12.2024 | 08:37
Avcılar’da AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga 01:01
Avcılar’da AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga 10.12.2024 | 22:26
İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor 54:32
İşte Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor 10.12.2024 | 21:05
Şanlıurfa’da binada yangın çıktı 00:39
Şanlıurfa'da binada yangın çıktı 10.12.2024 | 20:15
MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye Kamışlı’da operasyon 05:12
MİT’ten PKK/YPG'ye Suriye Kamışlı’da operasyon 10.12.2024 | 19:16
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Suriye’de en zor dönem geride kaldı 23:56
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Suriye'de en zor dönem geride kaldı 10.12.2024 | 19:11
MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye Kamışlı’da operasyon 03:08
MİT’ten PKK/YPG'ye Suriye Kamışlı’da operasyon 10.12.2024 | 19:03
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye... 01:05
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü! Gündem Suriye... 10.12.2024 | 18:07
Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanmayan 3 sanığın tutuklanması istendi | Video 10.12.2024 | 16:08
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan’dan ilk açıklama | Video 11:41
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama | Video 10.12.2024 | 16:23
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video 02:23
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! 2025 Asgari ücret zammı ne olacak? | Video 10.12.2024 | 15:45
Başkan Erdoğan: Suriye’de terör örgütlerinin başı ezilecek | Video 25:26
Başkan Erdoğan: "Suriye'de terör örgütlerinin başı ezilecek" | Video 10.12.2024 | 15:24
Lazkiye’deki Türkmenlerden Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 02:24
Lazkiye'deki Türkmenlerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 10.12.2024 | 15:12
Şehit Astsubay Taha Nergiz’in naaşı Erzurum’a getirildi | Video 04:07
Şehit Astsubay Taha Nergiz'in naaşı Erzurum'a getirildi | Video 10.12.2024 | 14:30
Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini aştı | Video 04:30
Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2 1 milyon uçuş saatini aştı | Video 10.12.2024 | 11:03
A Haber Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video 18:46
A Haber Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ni görüntüledi: Cezaevinde pres makinesi bulundu! | Video 10.12.2024 | 10:50
Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 02:47
Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 10.12.2024 | 08:57
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim 03:17
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim 10.12.2024 | 00:08
Yenişehirlioğlu: Vatanına hoşgeldin Engin 01:42
Yenişehirlioğlu: Vatanına hoşgeldin Engin 09.12.2024 | 22:44
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması 00:48
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması 09.12.2024 | 21:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA