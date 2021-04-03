4 yıl önce eşinden ayrılan adam intihar için çatıya çıktı: Brandanın üzerine atlamayacağım | Video

Antalya'da Cüneyt S. isimli bir şahıs 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 4 yıl önce eşinden ayrıldığını ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu aktaran şahıs, yerde açılan brandayı görünce "Onun üzerine atlamayacağım" dedi.