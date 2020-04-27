Video Haber "40 bin KOBİ'ye 3 milyar TL'lik destek paketi sunacağız" | Video

"40 bin KOBİ'ye 3 milyar TL'lik destek paketi sunacağız" | Video

27.04.2020 | 16:42
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Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Para yayınında pandemi sürecinde KOBİ'lere sunacakları imkânları anlattı. Ateş, toplam 40 bin KOBİ'ye sağlanacak olan 6 milyar TL'lik kaynağın 3 milyar TL'sini Denizbank olarak karşılayacaklarını ve geri ödemelerin 2021'de başlayacağını söyledi. İşte Ateş'in o açıklamaları...

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