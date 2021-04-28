40 bin liralık ziynet eşyası çalmışlardı! Yakalandılar
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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; girdikleri bir evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kişiyi gözaltına aldı.
Ümraniye İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresine giren iki hırsız, adresten 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtı. Hemen soruşturma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.B. (20) ve D.T. (20) isimli iki şüphelinin açık kimliklerini belirledi. Şüpheliler Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş tarihlerde Üsküdar'da meydana gelen iki farklı "Evden Hırsızlık" dosyasının faili oldukları tespit edilen şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda bir çalıntı alyans ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.