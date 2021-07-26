Video Haber 43 ilin geçiş güzergâhından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti | Video

43 ilin geçiş güzergâhından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti | Video

43 ilin geçiş güzergâhından 9 günlük bayram tatilinde 2 milyon araç geçti | Video
26.07.2021 | 18:26

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Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatil süresince 43 ilin geçiş güzergâhı "kilit kavşak" Kırıkkale'den yaklaşık 2 milyon araç geçiş yaptı.

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