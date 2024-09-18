44 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-39” operasyonları: 293 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 44 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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