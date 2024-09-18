Video Haber 44 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-39” operasyonları: 293 şüpheli yakalandı | Video
44 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-39” operasyonları: 293 şüpheli yakalandı | Video

44 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-39” operasyonları: 293 şüpheli yakalandı | Video

18.09.2024 | 08:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 44 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 44 ilde "Narkoçelik-39" operasyonları düzenlendi. İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar sonucu 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 293 şüpheli yakalandı.
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