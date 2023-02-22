4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı | Video
Elazığ’da 17 Şubatta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan yarıkların zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, 4,6 büyüklüğündeki bir depremde meydana gelen sıvılaşmaya kendilerinin de şaşırdığını söyledi.
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