5 Ayrı organize suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre” operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını ve 24’ünün tutuklandığını açıkladı.
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