Video Haber 5 Ayrı organize suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video
5 Ayrı organize suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video

5 Ayrı organize suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video

20.12.2024 | 08:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre” operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını ve 24’ünün tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla'da 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Manisa'da E.K.'nın elebaşılığını yaptığı, Erzurum'da E.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Kırklareli'nde M.T.'nin elebaşılığını yaptığı, Muğla'da R.T.'nin elebaşılığını yaptığı ve İstanbul'da T.K'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 24'ü tutuklanırken, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 3'ünün işlemleri ise devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından haklarında işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 Milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.

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