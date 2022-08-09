Video Haber 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Başkan Erdoğan’dan ‘hayırlı olsun’ mesajı | Video
5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Başkan Erdoğan’dan ‘hayırlı olsun’ mesajı | Video

5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Başkan Erdoğan’dan ‘hayırlı olsun’ mesajı | Video

09.08.2022 | 22:59

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Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " 5. İslami Dayanışma Oyunları başlatıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diyerek oyunları resmi olarak başlattı.

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