Video Haber 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Türkiye sahaya indi! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı | Video
5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Türkiye sahaya indi! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı | Video

5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Türkiye sahaya indi! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı | Video

09.08.2022 | 22:11

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Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

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