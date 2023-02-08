5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı | Video
Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
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