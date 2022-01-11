5 kişinin feci şekilde öldüğü kazanın yeni görüntüleri... Otomobilin yakıt alma anları kamerada | Video
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Dün gece yaşanan 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü olan Birkan Gugul'un aracından inerek yakıt aldığı görüldü.