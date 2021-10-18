Video Haber 5 teröristin böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı | Video
5 teröristin böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı | Video

5 teröristin böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı | Video

18.10.2021 | 23:24

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Barış Pınarı Harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı. İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı...

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