5 teröristin böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı | Video
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Barış Pınarı Harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı. İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı...