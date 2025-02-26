5 yıl önce kaçmıştı, yine polisleri peşine taktı | Video 26.02.2025 | 08:27 Aksaray’da 5 yıl önce alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve polise sahte ehliyet verip kaçan şahıs yine Aksaray Emniyeti'ni alarma geçirdi. Bu kez de "dur" ikazına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu arazide yakalanırken, ehliyetsiz sürücü 2.30 promil alkollü çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Aksaray - Adana E-90 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 68 AEB 392 plakalı suv tipi araca "dur" ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başlarken polis ekipleri de peşine düştü. Polisin telsizle haber merkezi ve diğer ekiplere plaka ile kaçış istikametini anons etmesi üzerine Aksaray Emniyeti adeta alarma geçti. E-90 Karayolu otogar ışıklı kavşaktan Tacin Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara da yansırken, sürücü çok geçmeden boş bir arazide polisin önünü kesmesi sonucu yakalandı. Araçtan indirilen sürücü S.B.'nin (40) ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlenirken, polis ekipleriyle ilginç diyaloglar yaşandı.Argo kelimelerle polis memurlarına hitap eden S.B., "2008 yılında Ergenekon diye attınız beni. Sen ne anlatıyorsun bana?" dedi. Trafik ekiplerinin alkolmetre üfletmek istediği alkollü sürücü alkolmetreye üflemeyi de reddederken, bu nedenle polis ekipleri şahsı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek istedi. Hastaneye gitmeyi de kabul etmeyen S.B., "Giderim hapishaneye yatarım, hastanede işim yok" ifadelerini kullandı. Polis memurlarına, "Ne istiyorsunuz benden?" diye soran sürücü, "En kıdemliniz kimse onunla görüşmek istiyorum. Ne istiyorsunuz benden? Ben bu saatten sonra hapishaneye giderim. Cezaevine götürsünler beni" dedi. Gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden sürücü arkasını dönerek, "Allah belasını versin, daha hala çekiyor" diye sitem etti.Polis memurlarının uzun süre ısrarına rağmen hastaneye gitmemek için direnen S.B. güçlükle polis aracına bindirilirken, araca bindirilen sürücü alkollü ve ehliyetsiz olarak kullandığı araçla polis ekiplerinden kaçmasına rağmen memurlara "Yanlış yapıyorsunuz" diye isyan etti. Polis kontrolünde araca bindirilen S.B. sağlık kontörlü ve alkol muayenesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan muayede sürücünün 2.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan hala emniyette olduğu belirlenen şahsa, alkol ölçümünü reddetmek, dur ikazına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek ve sürücü belgesine el konulduğu halde ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 51 bin 120 lira ceza kesildi ve araç otoparka çekildi.Polisi peşine takan S.B. isimli sürücü 2020 yılında pandemi döneminde de sahte ehliyet verip polisin sahte ehliyeti fark etmesi üzerine kaçmış ve yine kovalamaca sonucu yakalanmıştı. 12 Aralık 2020 tarihinde yaşanan olay Yeni Sanayi Mahallesi Oto Sanayi Fatih Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında aracıyla sokağa çıkıp alkol alarak polise yakalanmıştı. İşlemler için araçtan indirilen S.B., 1.14 promil alkollü çıkmış, polis ekiplerine de Hasan I. adına ehliyet vermişti. Polisin ehliyetin sahte olduğunu fark etmesi üzerine S.B. yaya olarak olay yerinden kaçmış, kısa süren kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Alkollü ve sahte ehliyetle polise yakalanan sürücü koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ağzına takması gereken maskesini kendini gizlemek için yüzüne takarak basın mensuplarının "Neden alkollü ve sahte ehliyetle araç kullandınız?" sorusuna, "Saçmalama lan, aklını alırım. Sahtelik arıyorsan git basına bak. Sahteyle bizim işimiz olmaz" diyerek basın mensuplarını iftira atmakla suçlamıştı. O tarihte S.B. isimli sürücünün daha öncesinden de alkollü araç kullandığı ve bu nedenle ehliyetine polis ekiplerince el konulduğu ortaya çıkmış, sürücüye toplam 8 bin 96 TL para cezası kesilerek sahte belge düzenlemekten gözaltında alınmıştı.