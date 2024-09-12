Video Haber 50 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-38” operasyonları: 316 şüpheli yakalandı | Video
50 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-38” operasyonları: 316 şüpheli yakalandı | Video

50 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkoçelik-38” operasyonları: 316 şüpheli yakalandı | Video

12.09.2024 | 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 50 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-38” operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını ve 580 kilogram uyuşturucu madde ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 50 ilde "Narkoçelik-38" operasyonları düzenledi. Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Giresun, Mardin, Kilis, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Çorum, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Bolu, Isparta, Şırnak, Kocaeli, Bartın, Karabük, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Yozgat, Batman ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 316 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu 580 kilogram uyuşturucu madde ve 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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